本周日（22日）是一年一度的中元節，相傳陰間好兄弟將返回陽間，各行各業均會大舉設宴、款待好兄弟，以祈求風調雨順、國泰民安。究竟該怎麼祭拜才能展現誠心？星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，10大普渡不可拜的供品，拜錯當心惹禍上身，另外，老師也分享12項拜了能帶旺好運的食物。

【10大不可拜的普渡祭品】

▍1.釋迦：

與佛祖同名的釋迦千萬不能拜。

▍2.檸檬：

檸檬會酸，小孟老師解釋，「拜了檸檬，未來人生會一直流眼淚。」

▍3.苦瓜：

苦瓜太苦，人生會很苦。

▍4.酪梨：

酪梨諧音同「若離」，會讓家人與同事分離。

▍5.蓮霧：

蓮霧象徵「人生多霧」，會讓成功離你越來越遙遠，難以撥雲見日。

▍6.刺太多的魚：

會讓好兄弟刺到，小孟老師表示，「同時也讓自己未來一年不斷犯小人。」

▍7.籽太多的食物：

好兄弟不喜歡籽太多的食物，容易讓祂們發脾氣。

▍8.太冷的食物：

不要拜冷的食物，例如冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹祂們。

▍9.去頭去尾的三牲：

小孟老師提醒，中元拜的三牲不可去頭去尾，「當心好兄弟認為你吃過了，若惹怒好兄弟，未來一年恐不好過。」

▍10.瓜子與帶殼花生：

若拜瓜子與帶殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓祂們認為你沒誠意、沒禮貌，恐使你財富下滑。

小孟老師分析，「普渡時間大多落在下午2點到晚上6點前最佳，擺放五牲素果最好，象徵五福臨門，切記要全熟食物，水果則要挑選籽少且大顆的，會讓你家運大旺。」除了不可拜的祭品，老師也分享12樣能帶來吉運的食物：

▍1.奇異果：奇異果象徵「吉利果」，建議想求財的朋友可以拜奇異果來增強財運。

▍2.橘子：橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色，也有黃金的意味，建議可以拜總數為雙數的橘子，代表雙喜臨門。

▍3.水蜜桃：拜水蜜桃如同蟠桃，吃蟠桃可延年益壽，還能增強財氣。另外，因水蜜桃的水分很多，水為財，也代表財水，拜了有助財氣亨通。

▍4.葡萄：一整串粒粒堆疊的葡萄代表財富，象徵「金錢一整串進來」，建議求偏財可拜葡萄。

▍5.火龍果：火龍果為紅色，是象徵財氣與喜氣的顏色，因此拜拜選火龍果能大發四方偏財。

▍6.魚：拜魚必須選擇整條魚，小孟老師分析，「要挑選魚尾大且長的魚，因為魚尾大代表力爭上游，尾長代表財氣長。」

▍7.肥豬肉：可挑選肥豬肉，越肥越好，肉越肥代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。

▍8.龍眼：拜龍眼會讓你充滿龍氣。

▍9.花與芒果：把花與芒果一起拜，代表開花結果。

▍10.5顆煮熟的水煮蛋：想求財的話，可拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋、五福臨門，有助財源廣進。

▍11.仙草蜜：希望求健康的話，拜仙草蜜象徵「神仙草」，藉此來醫治與加持。

▍12.麻糬或草莓：想求桃花或愛情順遂的話，可選麻糬或草莓讓好兄弟吃甜甜，賜你愛情。