新竹縣老人免費健康檢查即日起開始！新竹縣政府每年均會安排老人免費健檢活動，今年與縣內9家醫院合作，凡是設籍新竹縣、年滿65歲以上長者，均可向特約醫院預約報名，須提前預約，以免向隅。

新竹縣長楊文科表示，今年提供15000個名額，將依個醫院的狀況分配人數，時間為即日起至10月31日止，符合資格的長輩，可以向新竹縣政府簽約的醫院聯繫，每年定期健檢，使健康多一分保障。

今年特約醫院包含台北榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等9家醫院。

楊文科表示，今年免費健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

新竹縣政府社會處提醒，長輩若要接受免費的老人健檢，由於每間醫院排定健檢的時間不同，需先向醫院電話預約。社會處也指出，健檢的經費是使用新竹縣公益彩券盈餘分配基金辦理，免費的健檢服務以補助每名長者1次為限，已做過健保署成人健康檢查者，仍可做老人健康檢查，但若重複、超次，其費用由受檢者自行負擔。

今年健檢服務對象為1956年10月31日以前出生的長者，設籍新竹縣、年滿65歲以上者，還未使用此服務的長者均可參與。