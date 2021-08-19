台中市議會今天進行都發、建設、水利業務質詢，市議員張瀞分關切汙水下水道接管狀況、再生水使用率及道路施工品質與巡查作業。中市府水利局長范世億指出，中市108、109年新接管戶數都超過2萬戶，新接管戶數6都最高。

市議員張瀞分說，台中市政府水利局持續辦理汙水下水道用戶接管工程，公共汙水下水道累計接管戶數從106年底的15萬多戶，去年底增加到22萬多戶，雖然用戶普及率由16.19％提升到22.36％，增加了6.17個百分點，但在六都中排名第四，有待加強。

張瀞分表示，汙水下水道接管是吃力不討好的工作，住戶常有許多抱怨，她也接獲不少民眾反映，老舊建物配合汙水接管工程，還要花一筆錢處理土地量測、分割等問題，她建議市府給予適度補貼，並且和地方充份溝通，才能進一步提升汙水下水道接管數。

此外，水利局配合行政院「公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動計畫」，但台中市共11座水資源回收中心，去年度總放流水水量合計超過4672萬噸，但放流水再利用卻只有197萬噸，再生水使用比率只有4.29％，豐原再生水廠更是因為台中加工出口區的廠商沒有意願使用再生水，導致放流水回收再利用計畫進度嚴重落後。

張瀞分要求中央應該積極協調，提高廠商定期使用再生水的意願，不要乾旱的時候才想到要用再生水。

水利局長范世億說，台中市2019年7月起，要求19行政區新建、增建或改建建築物，在建照、使照核發前，須申請用戶排水設備審查與完工查驗，將排放口設在指定位置以利後續接管，減少私有土地為接管得重新開挖。中市108、109年新接管戶數都超過2萬戶，新接管戶數6都最高。

范世億表示，今年乾旱大缺水時，廠商主動來要再生水，但一下雨之後，似乎就忘了有再生水。再生水使用率很低，經濟部應該積極協調，並且和廠商約定好，平常定期使用再生水的廠商，乾旱時可以優先取水，不要讓廠商只有在乾旱時才急著來要水。

市議員張瀞分也關切統一挖補及道路燙平作業，張瀞分肯定建設局推動統一挖補，整合管線挖掘單位，減少挖補次數約21％，並建議結合民政系統加強通報。建設局長陳大田說，養工處會嚴格管理統挖商結算驗收的期程，營建物價上揚的因素也會檢討，而除了巡路員之外，建設局也會請民政系統協助巡查路面，一旦發現問題立即解決，至於自來水老舊管線，也會持續要求水公司改善。