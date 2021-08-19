台中一中學生林濬祺熱愛語言，奪下國際語言學奧林匹亞金牌。(林欣儀攝)

台中一中學生蘇子強奪下國際地理奧林匹亞金牌。(林欣儀攝)

受疫情影響，2021年國際奧林匹亞競賽改為線上舉辦，成績日前揭曉，台中一中林濬祺、蘇子強分別奪下國際語言學、國際地理項目金牌，其中，國際語言學從2003年列入奧林匹亞競賽項目，台中一中首度有學生奪金，林濬祺說，一開始是看維基百科學語言學，越學越有興趣，未來盼當作第二專長持續研究。

提到對語言的興趣，一中科學班林濬祺說，他從國中開始就會想要主動學習語言，除了英文外，也學了短期的法文、日文等，越深入學習越覺得語言的有趣，直到看維基百科發現語言學這個學科，便開始自學，透過分析一種語言去找出其邏輯與規律性。

學語言與語言學有何差異？林濬祺說，學一種語言通常會從對話開始學，可能花了一個小時只能學到一句話，但若是學語言學，則是學習某種語言的邏輯與規律，一個小時時間就能學到許多東西，像是動詞應該放在哪裡、數字的說法等。過去曾聽人爭論、認為台語是真正的古漢語，也因而去深入研究。

因為對語言學感到極大興趣，英文老師推薦他參加國際語言學奧林匹亞，高二下學期開始準備，竟一舉奪金，林濬祺說，除了從文字上面分析該種語言邏輯，他也會用發音去推理，目前已錄取台科大電資系，未來希望發展語言學為第二專長。

國小就參加過地理知識比賽的蘇子強，上高中後參加地理奧林匹亞，他說，培訓過程中遇到許多志同道合的朋友，相互討論、交流，也帶領他看到更寬廣的世界。今年國際奧林匹亞改採線上舉辦，雖不用再曬太陽，但原本可透過實境看到的東西都變成照片觀察，連帶使得作答難度提高。

投入奧林匹亞競賽指導長達14年的台中一中教務主任彭佳偉指出，可能受新課綱的推動影響，越來越多學生願意參與地理奧林匹亞選手培訓，展現他們對家鄉、地理環境的熱愛。中一中校長林隆諺則說，學校架設不同的舞台，提供學生自主分流，讓有不同興趣的學生都能在學習道路上滿足他們的需求。