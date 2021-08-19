在網路上發現超級便宜的微軟Windows或是Office產品序號或是金鑰，會不會讓你很想衝動購買？甚至還有部落客也報導了，看起來都很像真的啊！如果你也曾在網路上購買看似是微軟Windows與Office產品序號與金鑰的，還請留心。台灣微軟今（19）日發出聲明提醒，敬請消費者要當心！

針對近期國外電商網站Gofunco販售各類非法Windows與Office產品序號與金鑰，並多次推出優惠特價活動，促使部分媒體及部落客報導並推廣該網站販售之非法Windows與Office產品序號、金鑰與購買連結等。針對以上情事，為防止媒體與部落客觸犯著作權法、也避免讓消費者在不知情狀況下成為高風險的資安受「駭」者，同時保護合法代理商與經銷商權益，台灣微軟聲明如下：

1. Gofunco網站並不是微軟授權的代理商或經銷商，其販售的Windows/ Office 產品序號與金鑰，經驗證後確認均為非法販賣的金鑰

微軟在台灣的零售軟體(彩盒版及隨機版) 授權代理商為聯強國際股份有限公司、展碁國際股份有限公司及捷元股份有限公司，消費者可洽這三家代理商及自這三家代理商進貨之經銷商購買合法金鑰；只要是非微軟授權的代理商或經銷商所販售之各類Windows與Office產品序號或金鑰，都屬非合法授權販賣。此為微軟全球統一訂定並嚴格執行的金鑰管理政策，不限於台灣或任何特定區域，以保障從合法管道取得產品授權之消費者權益與安全。

2. 未經著作財產權人同意，擅自於網路上提供電腦軟體啟動序號，將會違反『防盜拷措施』之規定，須負民刑事責任。」

若涉及推廣散布Gofunco所販賣之非合法授權金鑰連結或從其中營利，將觸犯《著作權法》80條之2「破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務。」依主管機關經濟部智慧財產局的正式解釋函令：「由於電腦軟體之產品序號，係軟體業者等著作財產權人，為避免他人非法安裝其軟體產品，所採取有效禁止或限制他人擅自進入或利用著作之『防盜拷措施』。倘若破解或規避該『防盜拷措施』，或未經著作財產權人同意，擅自於網路上提供電腦軟體序號，將會違反『防盜拷措施』之規定，須負民刑事責任。」智慧局解釋函令中也提到：鼓勵、教唆他人提供電腦軟體序號，亦可能成為違反「防盜拷措施」，而須負共同侵權責任。

3. 為保障消費者權益，微軟全球法務團隊正持續積極蒐查違法販售產品金鑰的網站(包括但不限於Gofunco)，此類金鑰大多屬使用者合約中禁止在網路上販賣的金鑰。以下列出三種可能的非合法販售金鑰來源，並逐一說明其違法性，希望可有助社會大眾辨別：

＊OEM金鑰：根據Windows產品授權合約第四條規定：裝置中預先裝載的OEM軟體，只可隨原本、經授權的裝置以及產品金鑰一起移轉。因此，OEM金鑰不可單獨、或未隨裝置一起在網路上販賣。

＊大量授權金鑰 (VL Key)：根據大量授權金鑰合約（包括教育版）第十條規定：金鑰屬於微軟機密資訊，使用者不可對第三方揭露金鑰。因此，沒有任何大量授權金鑰(VL Key)可以單獨在網路上販賣。

＊Microsoft 開發人員網路 (MSDN) 金鑰：根據Microsoft 開發人員網路金鑰授權合約第二條規定：使用者不可與他人分享MSDN金鑰。 （「分享」在此包括有償的販賣以及無償的贈送。）因此，沒有任何MSDN金鑰可販賣或贈送，包含在網路上或任何其他通路管道皆不可販售或贈送。

4. 使用或購買非法取得的產品金鑰除有被無預警鎖住的風險，更會大幅提高遭惡意軟體及駭客攻擊的資安風險

微軟全球法務團隊正積極蒐查違法販售產品金鑰的網站，一旦確認其Windows或Office產品序號或金鑰為非法販售，將有權直接鎖住該非法序號或金鑰，導致使用者無法正常使用軟體。此外，非法取得的金鑰可能啟動夾帶病毒或後門的程式碼，大幅增加惡意軟體或駭客入侵的風險，造成檔案、使用帳號、數據及機密資訊遭竊的資安危機。

5. 台灣微軟呼籲日前曾報導及推廣Gofunco及其他非法販售各類Windows、Office產品序號/金鑰網站的媒體及部落客，請盡快移除並下架相關文章與販賣連結，以免觸犯著作權法而須承擔民刑事責任。

台灣微軟提醒，若針對購得的Windows或Office產品序號或金鑰有任何疑問，皆可透過台灣微軟客服中心 (電話00801-128-000) 查詢處理。