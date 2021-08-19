高雄王姓男子參加2020年高雄同志大遊行時，涉嫌對一名男同志伸手摸下體，遭報警提告。王男辯稱當時在玩「我可以摸你嗎」遊戲，還說自己有精神疾病正在服藥控制，請求判緩刑，高雄地院考量被害人拒絕和解，依性騷擾罪判他拘役20天，得易科罰金。

去年11月28日高雄舉辦同志大遊行，遊行主題「We around you !」吸引4萬人到場參與。王男特地從北部南下參與，隨著遊行隊伍走到前金區長生街、自強二路口時，竟直接對一名男同志伸手摸下體，男同志當場發出驚恐的尖叫聲，氣得直接報警。

王男到案後否認犯行，辯稱自己是在跟男同志玩一個名叫「我可以摸你嗎」的遊戲，但檢方根據受騷擾男同志提供的錄影畫面，不採信他的說詞，偵結後依法起訴。

開庭時王男強調自己曾罹患思覺失調症，目前仍在服用藥物，還有重度憂鬱傾向，請求法官判緩刑。但法官認為，被害人被騷擾後感到不舒服、不被尊重及事後很不開心，且不願與王男達成和解，可見身心受創程度已非金錢可以言喻，最後仍判王男拘役20天，得易科罰金，可上訴。

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