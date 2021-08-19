日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，東京都今天已連續兩天單日新增確診病例逾5000例，大阪府、沖繩縣等地則是連續兩天創當地單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5534例確診病例，連續兩天單日新增逾5000例，較上週四增加545例，創週四公布新高紀錄。東京都重症患者較昨天減少1人，總數274人。

大阪府今天新增2443例連續兩天創單日新高紀錄，也是連續兩天單日新增逾2000例，至今累計病例數14萬6人，包括2753例死亡病例。

長野縣今天新增158例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄，至今累計病例數6690例。

富山縣今天新增147例確診病例，創當地歷史新高，至今累計病例數3382例。新潟縣今天新增132例確診病例創新高紀錄，至累計病例數5535例。

群馬縣今天新增317例確診病例，連續兩天創新高紀錄，至今累計病例數1萬1965例，包括156例死亡病例。三重縣今天新增311例確診病例，連續3天創新高紀錄，至今累計病例數7980例，包括118例死亡病例。

滋賀縣今天新增232例確診病例，連續兩天創新高，至今累計病例數8347例。奈良縣今天新增173例確診病例，連續兩天創當地歷史新高，至今累計病例數1萬845例。

和歌山縣今天新增84例確診病例創新高，至今累計病例數3732例。

山口縣今天新增119例確診病例，連續兩天創新高紀錄，至今累計病例數4114例。

高知縣今天新增80例確診病例，連續3天創新高紀錄，至今累計病例數2519例。香川縣今天新增111例確診病例，創當地歷史新高，至今累計病例數3300例。

愛媛縣今天新增102例確診病例創新高紀錄，至今累計病例數3929例。

長崎縣今天新增114例確診病例創新高，至今累計病例數4476例。大分縣今天新增198例確診病例，連續3 天創新高紀錄，至今累計病例數5020例。

鹿兒島縣今天新增251例確診病例創新高紀錄，至今累計病例數6142例。

沖繩縣今天新增768例確診病例連續兩天創新高，至今累計病例數3萬5461例，包括248例死亡病例。

根據最新統計，日本目前至少接種一劑疫苗涵蓋率約50.59%。