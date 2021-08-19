因應疫情造成百業蕭條，台東縣太麻里鄉公所自籌經費，將發放振興禮金新台幣2000元給鄉民，預計28日發放首波禮金，只要8月19日以前設籍於太麻里鄉的鄉民都能領到，約有10900位鄉親受惠，鄉民聽到消息都很開心。

太麻里鄉代表會陳水獅主席表示，代表會在8月3日第13次臨時會提案，希望鄉公所能提供鄉民一些紓困措施，經代表會及鄉公所研商決議發放振興經濟消費禮金2000元，振興在地經濟。

振興經濟消費禮金發放計畫，將由太麻里鄉公所自籌2180萬元，自8月28日早上9點至下午3點於各村指定場所發放，未能於當日領取者可以至太麻里鄉老人文康活動中心禮金發放辦公室，每周一至周五早上9點至中午12點為鄉民服務。

「現金比5倍券好用啦！也實在一點。」李姓鄉民開心說，小孩子快開學了，花費比較多一點，有了這筆現金可以用在孩子身上，也減輕家長負擔，他們一家6口，換算就可以領到1萬2千元，不無小補。

鄉長王重仁表示，太麻里鄉一度成為疫情熱點，感謝大家努力防疫，及縣長饒慶鈴大力援助防疫物資，能夠在最短的時間恢復正常生活。