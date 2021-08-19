外資今天擴大賣超，大賣台股501億元，金額再創今年第3大、史上第6大。台北外匯經紀公司新台幣匯價下午盤聞訊走貶，貶破27.95元，最終以27.969元收盤，貶值1.26角。匯銀預估，受到外資提款匯出的美元強大買氣，今天有廣達(2382)現金股利發放，而明天又有鴻海(2317)股利發放，預估明天美元的買氣也不會減弱，新台幣匯價恐挑戰28元整數大關。

匯銀指出，今天美元買盤回升，主要是來自於外資的買匯，早盤台北外匯經紀公司新台幣成交量就擴增到9.6億美元；下午盤受到外資大賣超的消息，貶值幅度擴大，而出口商也趁美元貶破27.95後，拉高美元賣價。在外資買美元，而出口商拉高報價賣美元的一買一賣下，台北外匯經紀公司成交量擴增到15.89億美元。

匯銀認為，受到阿富汗等地緣政治影響，近期美元略為轉強，亞幣有較為偏弱情況；同時，適逢績優權值股的股息發放，外資領到股息將資金匯出，也加深了新台幣的貶值壓力。

對於外資今天在台股大賣超，投資機構認為，台灣出口訂單年增率創下連16紅的佳績，且隨著中美對抗意識升高，台灣更有機會持續融入美國新的供應鏈，受壓抑的內需市場隨著三級警戒降級也可望逐步回溫，皆有利台股後續表現。