0402太魯閣號事故已逾4個月，花蓮地檢署今追加起訴台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益過失致死與偽造文書罪嫌，是台鐵局官員首度被列入被告，罹難者家屬律師陳孟秀指出，把台鐵人員列為被告是非常大的突破，也讓台鐵不能再推託、置身事外。

陳孟秀表示，太魯閣號事故至今已經4個多月以來，行政院、交通部、台鐵局都將責任推給包商，甚至一度放出自己也是被害者的風向，把責任推得一乾二凈，而今天花蓮地檢署起訴了台鐵局人員，徹底打臉了他們的說法。

陳孟秀指出，從花蓮地檢署今天的新聞稿、現有資料以及交通部調查報告來看，可以發現太魯閣事故不僅是單一包商的責任，台鐵對於這個工程的安全性缺失，明知道有問題卻始終沒有落實改善，放任這個工程和工區內道路的危險性持續存在，最終導致太魯閣號事故悲劇。

陳強調，這次追加起訴，足以說明這起事故，台鐵絕對不是什麼被害人，而是不僅有民事責任更有刑事責任。

她也呼籲花蓮地檢署不要就此放下，追加起訴只是第一步，潘姓主辦工程司的主管和上級長官，也就是台鐵花蓮工務段施工室的熊姓主任、工務段戴姓段長和林姓副段長等人，皆一同處理本案工程而有監督義務，對於太魯閣號事故的發生也應該都有相當責任。

台鐵局回應，尊重司法，並將全力配合調查，並再度向罹難者、受傷旅客、家屬以及全國民眾致上最深忱歉意。