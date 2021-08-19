中寮鄉爽文、龍岩、永芳、永和、廣福、永福等村共5處道路年久失修，路基下陷、邊坡崩塌，還有2處山坡蝕溝及野溪護岸待整治；縣長林明溱19日會勘後，責由工務及農業處優先測設發包施工，在擴大成災前徹底加固改善。

林明溱由中寮鄉長廖宜賢，立委馬文君祕書李雅雯、黃炫瑞，立委許淑華助理藍宏宜陪同會勘。林明溱表示，爽文村農路缺乏排水溝，路面動輒積水，泥濘難行又易導致路面破損，將施設集水井、排水涵管及40公尺道路邊溝，同時重鋪長60公尺、寬3.5公尺的水泥路面。

龍岩村久龍坑農路路基向內淘空，難以承受搬運農作資材的重車輾壓，將施設17.5公尺長、高2公尺，及10公尺長、高1公尺的兩座擋土牆，同時回填路基夯實土方，並要求在道路陷落崩塌成災前及時搶修，才能保障農友安全。

永芳村萬坑產業道路，因臨溪路基淘刷，路面龜裂下陷，將增設長25公尺、高1.5公尺擋土牆及25公尺護欄，並重鋪134公尺長、5.5公尺寬的AC路面，補強基礎同時恢復路面平整。

永和村花盆產業道路，邊坡駁坎結構受損，上方民宅護坡嚴重龜裂，上方至少有30戶人家，結構老化受損的駁坎必須立即拆除重建，以免突然崩塌造成民宅嚴重災情，將新設長20公尺、高4.5公尺的擋土牆。

廣福村分水寮段緩坡出現蝕溝，亟需整治，將在蝕溝兩側，施設長4公尺、高3.5公尺的護岸，兩座長4公尺、高1.5公尺及頂寬0.5公尺的固床工，與1座集水井。

永福村行壽橋旁的崩埤野溪，缺乏護岸呈現裸露蝕溝，危及溪畔農園，將施設長12公尺、高5.5公尺護岸，及20公尺長的「拍漿溝」強化蝕溝導流排洪，避免進一步侵蝕邊坡。