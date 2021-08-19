53歲賴姓男子身兼旅店、開發、物業等5家公司董事長，但卻積欠2010年度綜合所得稅及罰鍰、利息共3348萬餘元，遭移送法務部行政執行署新北分署執行，18日拘提到案，新北分署聲請新北地方法院裁定准予管收3個月。

行政執行官調查發現，賴男於2010年間出售47筆房產，所得超過3000萬元，另於2013年間轉讓成功旅社，所得亦超過3000萬元，卻不誠實報繳綜合所得稅及營業稅、營利事業所得稅，且行蹤不明。

賴男於2010年出售位於台北市及新北市之房產多達47筆，獲利超過3000萬元，遭財政部北區國稅局三重稽徵所查獲漏報利息及財產交易所得，予以追課1275萬餘元之綜合所得稅，並裁處1倍罰鍰。

賴男並於2013年間轉讓三重區的成功旅社，價金超過3000萬元，卻未依規定開立統一發票，亦遭國稅局追課營業稅及營利事業所得稅，並裁處罰鍰，合計495萬餘元。

國稅局於2016年間陸續移送新北分署執行，移送金額合計3293萬餘元，經新北分署執行義務人之銀行存款及國稅局退稅抵繳，僅徵起將近20萬元，包含利息尚欠共3348萬餘元。

賴男出售房產及旅社之所得款項，大部分由公司員工提領現金，去向不明，且自2015年11月起，每月均有租金收入1萬5000元，卻不用以繳納欠稅，而賴男至少擔任5家公司董事長，其營業項目包括旅店、開發、物業及資產管理等，該5家公司亦均有欠稅移送新北分署執行。

賴男告訴法官，因為陸客不來，造成旅社跳票，用於裝修旅社之費用亦高達1億多元，還要償還外面欠款，因此無能力繳稅，當時的確心存僥倖。但法官認為轉讓旅社之價金中，有2200萬元是轉入賴男之資產管理公司銀行存款帳戶，而不採信其說詞。

新北分署，呼籲被移送執行之義務人切勿心存僥倖，輕忽行政執行官辦案之決心與毅力，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收之強制處分。