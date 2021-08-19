水雉回來了！台東縣池上鄉大坡池早期有不少水雉棲息，隨著開發的腳步已經消失40幾年，當地文史工作者說，去年發現1對水雉築巢生了1窩蛋，日前還拍到水雉成鳥及亞成鳥，心裡雀躍又感動，期許公部門多營造友善空間，讓水雉家族在大坡池恢復往日生機。

大坡池飄仙氣！水雉飛行姿態優美，在水生植物上行走，體態輕盈，加上繁殖期黑色的長尾羽，素有「凌波仙子」美稱，池上鄉生態工作者張天助說，大坡池在民國60年代以前遍生菱角，當時有許多俗稱「菱角鳥」的水雉棲息，但是隨著淤積及人為開發等因素，已經有3、40年消失無蹤。

張天助說，前幾年在大坡池偶爾看見水雉的美麗倩影「飄」過 ，但是當時的「仙子」並沒有停下腳步，直到去年有終於有鳥友記錄到1對水雉築巢生下4顆蛋，並成功孵出3隻幼鳥，今年雖沒有看到巢，卻看到2隻成鳥及1隻今年出生的亞成鳥優雅現身，等了40幾年，首次記錄到水雉在大坡池繁殖。

張天助表示，大坡池除了水雉回來以外，消失一陣子的螢火蟲，經過多年的復育，周邊已經可以看到許多螢光飛舞，近兩年水雉返鄉孵化出第2代，更是令人雀躍，期待公部門營造友善環境，吸引更多水鳥棲息大坡池。

台東縣野鳥學會指出，水雉被列為2級珍貴稀有保育類動物，根據過去的觀察，在台東多數為夏候鳥或過境鳥，繁殖期結束會短程移動，但是如果有適宜的棲息及覓食環境，也許可以讓牠的停留時間更長，甚至定居下來。