台驊投控（2636）為償還銀行借款及充實營運資金，董事會決議現增發行1000萬股，今（19）日公告現增發行價格每股140元，總計籌資14億元。若以今日收盤價174元，約打八折。

台驊保留發行股數10％、計1000仟股給員工認購，原股東認購發行總股數之80％、計8000仟股，每仟股得認購60.68180713股，另公開銷售股數10％、計1000仟股將採公開申購抽籤方式對外公開承銷。

現增認股基準日為9月3日，最後過戶日為8月27日，停止過戶期間為8月30日至9月3日。

台驊表示，各國解封後需求旺盛，在缺船、缺櫃、缺工、塞港等因素影響下，帶動陸海空等業務運費大增，較去年同期成長三～五倍，隨著公司營運規模倍增，營運資金需求隨之增長，目前以銀行借款支應，導致負債比增加，第一季約53％，希望透過增資案降低負債比，並充實營運資金，以爭取更多艙位擴大競爭力，以及為未來海外拓點甚至併購做準備。