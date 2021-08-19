高端疫苗預約率全台不到7成，台南市卻相當捧場，1名網友傳出1份各診所登記滿額的截圖，直呼台南市高端預約全數額滿，台南市衛生局長許以霖表示沒有數字可證實，推測「有可能」額滿。

中央流行疫情指揮中心16日起開放第6輪民眾登記預約高端疫苗，18日結算，全台預約率還不到7成，於是再重啟預約，開放20歲至35歲民眾登記。

台南市1名網友貼出各診所預約額滿的截圖，直呼「感覺像在搶五月天門票」，反映台南市民對國產高端疫苗十分捧場。

台南市網友貼出各診所預約高端疫苗額滿的截圖。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

許以霖表示，台南市共分配到7萬劑高端疫苗，第1波開放36歲以上民眾預約時已很踴躍，第2波再開放20歲至25歲民眾後，推測應已額滿，但尚無詳細數字。需等到20日中午之後，中央流行疫情指揮中心才會通知台南市詳細統計數字。

台南市民對高端疫苗效力看法兩樣情，有人質疑「只是打生理食鹽水」、「打了恐怕無法認證可出國」，有人則堅持愛用國貨，要將手臂留給國產疫苗。