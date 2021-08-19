台睿(6580)預防與治療硒缺乏症的Zelnite(西寧特)已在台灣醫學中心及區域醫院銷售，正規劃大陸申請藥證，另外，敗血症用藥物Rexis(瑞克西)三期臨床試驗已提前完成收案，預計將會在明年農曆春節前後就會解盲，而具多重標靶與抑制癌細胞「類管道」的口服抗癌藥CVM-1118各項實驗也都正在進行中。

台睿董事長林(君羊)指出，公司產品預防與治療硒缺乏症之Zelnite(西寧特)已經在台灣醫學中心銷售，明年將推出保健品，鎖定醫美、生殖醫學兩大市場，除了和醫美診所洽談中之外，生殖醫學相關醫療院所也在洽談中。

台灣5月新冠疫情雖然很嚴峻，但台睿的敗血症用藥物Rexis(瑞克西)收案並沒有受到影響，反而提前在7月完成收案330人，預期將會在明年農曆春節前後解盲，目標2023年取得藥證上市。

具多重標靶與抑制癌細胞「類管道」的口服抗癌藥CVM-1118，治療晚期神經內分泌癌部分，日前已經新增4家醫院收案，可望加快臨床試驗的進行。與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌試驗也在進行當中，後續也規劃啟動搭配免疫療法合併治療的臨床試驗，以及肺癌的臨床試驗。