台驊投控(2636)今日公布現金增資發行價格為每股140元，預計將發行1萬張，總計籌資14億元。

台驊公告指出，原股東認購比率為發行總股數的80％，合計8000張，由原股東按認股基準日股東名簿記載的持股比例認購，每仟股得認購60.68180713股。同時，依公司法第267條保留發行股數10％，其中共1000張由台驊員工認購，另外，1,000張以公開申購方式對外公開承銷。

台驊今天跟隨大盤走弱，股價收在174元，與現增價格相差34元。現金增資認股基準日訂在9月3日，最後過戶日8月27日。