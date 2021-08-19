印尼央行(BI)在周四將基準利率維持在創紀錄的低位，在避免為印尼盾增添下行風險下，試圖支援印尼經濟從新冠疫情泥沼中復甦。

印尼央行將七天逆回購利率維持在3.50%水準；自今年二月以來，央行基準利率一直保持在該低水準。路透先前調查也有相同的預測。

印尼央行行長Perry Warjiyo在新聞會議上重申，BI今年所有的政策都將是「有利於成長的」，低利率和寬鬆流動性的貨幣政策都將會持續。

Warjiyo表示，經濟復甦將在下半年持續，但是Delta病毒和美國縮減量化寬鬆的前景，構成了風險。

在美國收緊寬鬆的傳言下，印尼盾在過去兩周逐步下滑。美聯準會會議記錄顯示，官員們預期，每月將減少資產購買。美國退出貨幣刺激政策，將對印尼盾等新興市場貨幣造成壓力。

但Warjiyo不認為美Fed縮減寬鬆的影響，會出現像2013年的「縮減恐慌」，當時資本外流，導致印尼盾貶值20%。

本月稍早的數據顯示，印尼第二季經濟成長率為7.07%，優於預期。但分析師擔憂，政府在七月祭出的社交管制，可能會威脅經濟前景。

自去年初爆發傳染病以來，印尼央行已經降息150個基點，並對金融體系注入超過570億美元的流動性，包括直接在一級市場購買債券。