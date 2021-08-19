本土疫情趨緩，為促進產業復甦，行政院長蘇貞昌今（19）日於院會中表示，除了5倍振興券外，去年順利帶動產值的藝fun券、農遊券、客庄券等也將加碼推出，農委會表示，去年農遊券帶動近45億產值，使用率近9成，今年的農遊券會朝向配合5倍券來規劃，面額與去年相同，細部仍在討論中。

農委會去年推出每張面額250元的農遊券，共發出500萬張，使用率高達88.2％，12.5億元的發放金額帶動產值近45億，其中大多用於農漁會購買本地優質農產品，其他則是用於農地旅遊以及相關農產促銷，加上農遊券需跨區消費的限制，移動消費也達到整體產值的帶動。

農委會表示，近9成的使用率已達到預期成效，至於去年民眾反映驗證碼容易搞丟或忘記，這次會在票券系統上精進，例如增設電子票券夾，目前推出時程尚未決定，基本上面額會和去年相同，至於是否會增加額外可消費場所或品項，新版農遊券詳細規劃內部正在討論中。

新北市劉先生表示，一張面額250元不無小補，但和其他部會的票券相比，農遊券已經是「人人有獎」，尤其對有孩子的家庭而言很適合出遊使用。