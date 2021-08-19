5歲張小弟，經常尿床，白天偶有漏尿情形，身上總有尿騷味被同學發現，故性格較敏感自卑，且張小弟因對尿床感到壓力大，反有情緒暴燥情形出現。到醫院求診進行雷射針灸治療共36次，除每周尿床次數大幅度減為0至1次，白日漏尿情形也改善，擺脫尿騷味的張小弟變得比較有自信。

中榮傳統醫學科中醫師楊雅媜表示，張小弟在排除其他疾病或器官異常等狀況，家屬嘗試使用設定鬧鐘或睡前提醒排尿等方式，其行為治療皆無效，有醫師建議服用迷你寧（Desmopressin）控制。曾有報導可改善65％的尿床發生，可能帶來頭痛、腹痛、心律不整、情緒焦慮等副作用，少數無法改善尿床。

楊雅媜說，現代醫學認為造成小兒尿床常見原因如下，成長成熟度較慢、膀胱容量較小、膀胱過動、泌尿道感染、便秘、睡眠問題、心理壓力以及其他疾病導致。

楊雅媜指出，中醫在針灸的治療基礎下，使用現代設備的無痛雷射針灸，針對小兒體質搭配穴道如三陰交、氣海、關元、足三里、百會、腎俞、命門穴，進行治療。

根據統計，小孩在3歲左右，白天幾乎都能正常控制排尿，16％的孩子到了5歲仍會尿床，尿床的小孩如果未經治療，每年約有15％會自行緩解，到了7歲，剩下10％的小孩會尿床；到了10歲，還有5％的小孩會尿床；男孩尿床的比例幾乎是女孩的2倍。