行政院長蘇貞昌裁示動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等要再次發行，振興兼紓困。教育部體育署表示，積極爭取特別預算辦理「動滋券」，今年會規畫配套方案，避免集中消費特定業別，以促進運動消費及活絡運動產業。

教育部體育署去年辦理「運動產業振興方案－動滋券」，由運動發展基金採併決算辦理方式提撥20億元，發放400萬份新台幣500元「動滋券」，可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，並建置運動產業振興網站「動滋網」，讓店家上網登記收受動滋券。

教育部體育署說，去年發行的動滋券總計有698萬7263人取得抽籤資格，中籤人數為400萬人，領券人數376萬148人，合作業者共計7275家，完成382萬3369筆交易，交易金額共計47億1938萬6546元，抵用金額共計17億7445萬7173元，撥付金額共計17億7445萬4673元，外溢效益約29億4493萬元，帶動運動消費產值提升。

不過去年發行的動滋券，很多民眾拿去買體育運品，單單「迪卡儂」就囊括了4億多元，相當於1／4的動滋券經費都跑到迪卡儂去了，其他運動領域相關的小店家受惠甚少。教育部體育署表示，今年再發行動滋券，將會設法避免集中消費特定業別。