A-Lin日前躍上紐約時代廣場巨幕，榮登國際數位音樂「Spotify」《EQUAL》封面人物，為華語樂壇女性音樂人領頭發聲，A-Lin興奮之情溢於言表，笑說：「媽媽，我在時代廣場。」並說：「小時候的夢想終於實現了。」

A-Lin也提到媽媽的反應很可愛，因為母親一聽到這好消息，居然當下反應是要她多加油，A-Lin猜想：「媽媽應該覺得我還不夠，要我多努力，可能要整個時代廣場到處是我的照片才行！」她表示母命難違，立馬自我鼓勵：「加油，我加油！」

A-Lin表示可惜疫情無法說飛就飛，不然很想實地去到時代廣場看「A-Lin巨幕」，並提到之前去過紐約5次，「幾乎都是去工作，印象最深刻的是，每次都要對抗時差，從台灣飛紐約，需要很長一段時間，但到的第二、三天就要開始表演，身體狀態沒有很好，但只要一上台唱歌就火力全開，很興奮很開心！」

A-Lin近來推出新歌〈海語者〉MV，詮釋這首歌時很有「海味」，不禁會想到故鄉的太平洋，因為「每一次唱歌都很放鬆、很享受，就像我家鄉的那片海水，永遠給我最大的支持與溫暖。」

A-Lin日前躍上紐約時代廣場巨幕。（众悅娛樂提供）