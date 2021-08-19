美國國務院證實，作為撤離行動的一環，其部署於阿富汗的7架CH-46E「海騎士」（Sea Knight）運輸直升機，已被美國政府人員自行摧毀，並遺棄在阿富汗，不會帶回美國。且新聞網站「The Drive」指出，被遺棄在阿富汗的其中1架CH-46E，當年可能也曾參與過美國1975年緊急自越南西貢（現胡志明市）撤離人員的「常風行動」（Operation Frequent Wind）。

國務院官員向「The Drive」證實，相關單位已使7架CH-46E進入「無法使用」的狀態，並將其留在阿富汗；他強調這些直升機由於機齡和維護問題，本就逐漸自國務院航空聯隊（State Department Air Wing）中淘汰，並準備被銷毀。不過根據這名官員的說法，先前曾出現於喀布爾的HH-60L「黑鷹」直升機已被成功撤出。

在美國陸戰隊退役CH-46E機隊時，其中一批在經過徹底大修後，自2012年開始交付國務院使用；根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，目前國務院航空聯隊共擁有23架CH-46E，但不清楚有多少架仍能實際執行任務。該型機在阿富汗的主要任務，是接送外交官等人員跨越僅約4英里（約6.4公里）的路程，往返大使館所在的綠區和卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），因為喀布爾市區仍經常發生自殺炸彈攻擊。

另「The Drive」指出，有眼尖的網友發現，其中1架近期被拍到在喀布爾執行緊急撤離任務的CH-46E，可能曾在1975年時參與西貢非戰鬥人員撤離行動（NEO）的「常風行動」。然而在缺乏周邊支援基地、額外空運能力和時間之下，這架見證歷史的傳奇性直升機，最終仍無法返回故土安享天年。