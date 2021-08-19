國內疫苗供不應求，許多人除了苦等不到莫德納疫苗之外，還有不少人擔憂，連AZ恐怕都打不到第二劑，衛福部草屯療養院醫師沈政男則呼籲，混打就要來了，不必急著打第二劑AZ，他甚至直言「打第一劑AZ叫無奈，結果你又打了第二劑，那就是無X了」，並透露打兩劑AZ的重症保護力，只比一劑高10%，讓不少人意外。

由於AZ疫苗剛開打時，國際間曾傳出血栓反應，國內也有長者猝死案，引起安全質疑，沈政男今(19)日在臉書表示，距離他打第一劑AZ，至今恰巧三個月，當時他貼出接種小黃卡，結果網路上一片譁然，沈政男說，在今年五月十一日前，打AZ的風險高於不打，然而當萬華群聚爆發後，因為沒有其他任何疫苗可打，當然只好選擇AZ了。

根據沈政男貼出的疫苗接種卡顯示，他在今年5月19日施打第一劑AZ疫苗，今(19)日接種第二劑莫德納疫苗，他並在臉書發文寫道「哥有沒有說，混打就要來了，不必急著打第二劑AZ？智慧就是，同樣的錯不要犯第二次！」

沈政男指出，因為台灣已經控制疫情，根本沒有必要急著打第二劑，尤其沒必要在十周後就打第二劑AZ，因為研究早已證實，十二周以後打第二劑AZ，免疫生成更好，甚至間隔半年以上，都沒有關係，而且打兩劑AZ的重症保護力，只比一劑高10%。

但沈政男強調，他絕對沒有要說服大家打什麼疫苗，並直言「如果你支持AZ，或許第三劑也可以繼續打AZ，來個AZ吃到飽」。他奉勸防疫是人生的縮影，靠直覺、信仰、道聽塗說與意識形態而活的時代已經過去，今後應該以科學為方向，以證據為基礎。