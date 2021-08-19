台股反彈曇花一現，今(19)日指數繼續下殺，主因為美國聯準會(Fed)釋出今年就可能縮減量化寬鬆貨幣政策(QE)的訊息，讓美股18日尾盤急殺，亞股跟著臉綠，午盤後暴跌超過400點，終場收跌450.87點或2.68%，報在16375.40點，成交量4312.76億元。外資今賣超逾500億元，為歷史上第6大，其中晶圓雙雄、航運以及面板等熱門族群都遭倒貨，至於買超前10大，有6檔金融股進榜。

3大法人19日合計賣超547.87億元，外資及陸資賣超501.47億元，投信買超9.4億元，自營商賣超合計55.79億元。

外資19日前10大買超標的，由高至低為：國泰金、大同、元大金、永豐金、玉山金、長榮航、大成鋼、臺企銀、台玻、華南金。其中，國泰金、大同、元大金買超張數均在萬張之上，值得注意的是，有6檔金融股被買超。

外資前10大賣超標的，由高至低為：群創、聯電、友達、中鋼、台積電、長榮、鴻海、元大台灣50、國泰台灣5G+、陽明。群創昨日才遭外資買超逾3.9萬張，長榮、陽明、友達也獲1.7萬~1.9萬張的買超量，外資今又變臉，群創遭賣超逾6萬張，聯電5.1萬張，友達、中鋼皆遭賣超4.5萬張，台積電、鴻海2大權值股各遭賣2.1萬張、1.8萬張，長榮、陽明分別遭賣超1.8萬張、1.3萬張。