桃園市18日晚上9點左右1名患失智症的80歲李姓老翁，趁家人不注意騎著機車外出，沒想到老翁在家人不知情的狀況下獨自繞行近半個桃園市，經家人通報警方後，直至19日凌晨3時才被警方尋獲，且平安返家。

平鎮警分局表示，18日晚上9點左右家住龍岡的8旬李姓老翁趁著家人不注意獨自騎車外出，約19日0時老翁兒子睡前確認一下父親是否安睡時，才發現老翁床上空無一人，趕緊在家附近尋找老翁，卻一無所獲，才衝進派出所報案失蹤，盼警方能協助尋回老翁。

考量老翁年事已高，擔心老翁發生意外，員警獲報後立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助外，並調閱監視系統尋找老翁移動軌跡，意外的是，老翁足跡竟遍佈半個桃園，沿途行經桃園區文中路、部立桃園醫院、中壢大江購物中心及內壢工業區，最後在楊梅埔心車站前失去蹤影。

所幸，最後員警在平鎮區陽明醫院地毯式搜索時發現一部未開大燈的機車，上前攔查發現就是失蹤的李翁，便立即將老翁護送回派出所安置，警方表示，老翁兒子接獲通知趕到派出所見到父親安然無恙後，才放下心中的大石，頻頻向警方道謝。