超市鍋具換購邁向數位化，且打出天后牌，吸引年輕族群關注﹗全聯PX Pay趁中元節年度大檔倒數計時，本月13日起導入數位印花，首邀台灣零售通路史上首位集點代言人的「流行天后」蔡依林擔任數位印花代言人；本月27日起至明年1月6日緊接著展開「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購活動，配件類集20或50枚、鑽石鍋集30或70枚，加99元起，最低可享0.9折，鍋具下殺千元有找，最多現省近2萬元。

防疫期間，全聯首次透過官方臉書和LINE直播記者會，蔡依林在廣告中以「給我鑽石不如給我鑽石鍋」展現姊的霸氣，身為全聯數位印花代言人，她透露「我長大了」，收集的東西要從Hello Kitty磁鐵變成鍋具。還說私下不時會在全聯出沒，在家喜歡做簡單的料理，像是炒青菜，前陣子才到全聯買泡菜煮泡菜豆腐鍋，看到「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」活動商品，最想換購可1物3用的「多功能料理夾」。

全聯「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購活動，本月27日起至明年1月6日，配件類集20或50枚、鑽石鍋集30或70枚，+99元起，最低可享0.9折。（全聯提供）

問及蔡依林代言費？全聯行銷協理劉鴻徵表示「不能說」，據悉天后價7位數起跳，價碼是否比代言OFF COFFEE的蘇慧倫高？則表示「兩個都是女神」，雙方都不得罪，但透露蔡依林與全聯不只會合作1次，未來在印花和做菜方面會持續合作，堪稱是全新的「全聯小姐」。全聯總經理蔡篤昌分析，後疫情時代宅煮居多，加上全聯消費者愈來愈年輕化，期望透過女神的號召力，引領年輕人在家做菜成為流行新風潮，預計可帶動PX Pay支付率從現有36％，達成今年40%目標業績，鑽石鍋換購則可再成長10%。

PX Pay從2019年5月24日推出至今下載數破1000萬、註冊會員數近800萬。13日起數位印花上線，至26日推出搶先贈活動，使用PX Pay首筆消費不限金額加贈10枚數位印花；「PXGo!全聯線上購」再加碼印花雙倍送，活動期間線上購物消費滿400元，即贈4枚數位印花。

全聯PX Pay數位印花主打「印花轉贈」及「請支援印花」功能，並開發「貼印花」功能，讓消費者在手機介面一樣能享受貼印花收集的趣味。（翻攝自APP）

數位印花推出後省去每檔花3、400萬元印製印花，具備「可轉贈」、「更好集」、「趣味多」3大特點，且主打「印花轉贈」及「請支援印花」功能，並開發「貼印花」功能，讓消費者在手機介面一樣能享受貼印花收集的趣味。

全聯PX Pay數位印花主打「印花轉贈」及「請支援印花」功能，並開發「貼印花」功能，讓消費者在手機介面一樣能享受貼印花收集的趣味。（翻攝自APP）

全店印花活動自2015年起從每年1檔增為2至3檔，合作品牌涵蓋雙人牌、WMF、Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋、英國名廚傑米奧利佛Jamie Oliver等，累計發出20億張貼紙，可繞台灣本島90圈；前11檔印花活動，換出超過1100萬件商品，金額破110億元，平均每檔創造約10億元業績，換出260萬件鍋具、220萬件刀具和100萬件小家電。

其中，瑞仕鑽石鍋是瑞士製造的國寶級鍋具，專利鑽石塗層技術，有「鍋具界的勞斯萊斯」美名。3年前首次換購正值全聯20周年，貢獻20億元業績，總換購量125萬件，光是鍋具就約有70萬件，都創歷年新高。

相隔3年再回歸，這次全系列8款商品皆為2021年下半年在台新品，包含瑞士原裝進口的「圓煎盤20cm」、「方鑽牛排鍋24cm」、「圓深煎鍋（含蓋）26cm」、「中華炒鍋（含蓋）32cm」等。其中，「方鑽牛排鍋24cm」是全球搶先在台上市的新款尺寸；華人最愛的「中華炒鍋（含蓋）32cm」，是品牌最暢銷的產品之一，過去20年在全球銷售逾千萬支，全聯首次推出換購價可現省近2萬元；換購價千元有找的「圓煎盤20cm」，預計延續上一檔圓深煎鍋兌換近40萬件的熱度，預估可創下40萬件換購量。

全聯「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購活動，本月27日起至明年1月6日，配件類集20或50枚、鑽石鍋集30或70枚，+99元起，最低可享0.9折。（全聯提供）

至於周邊配件有方便收納的「不鏽鋼保鮮盒三入組」、可拆開當鍋鏟或叉子使用的「多功能料理夾」，還有全聯首次推出換購的「不鏽鋼笛音壺」，以及搭配鍋具使用的「矽膠隔熱手套」。