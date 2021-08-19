「頑童MJ116」大淵MUTA，近來首次嘗試在17LIVE集團旗下聲音直播社群平台「Wave：好聲音直播，語音聊天」聲音直播跟大家分享新專輯聊居家防疫近況，大淵有問必答、幽默自然的聊天分享，吸引大批粉絲湧入刷屏聊天互動，大淵發片卻因疫情沒辦法活動現場演出跟大家見面，覺得聲音直播會粉絲很有趣。

大淵透露身為胖子的困擾是還滿怕熱的，還有跑不快，衣服鞋子都不是很好買。問他胖的人怎麼被喜歡？大淵：「我覺得不只胖子任何人都一樣，我們沒辦法強迫人家喜歡你，只能真心的對待任何人，如果是喜歡對象，就必須真誠面對，把自己做好，去表現最想讓人家認識你的樣子。」

粉絲關心頑童團員各自單飛聯絡狀況如何，「我們就是為了舒服而聯絡的人，偶爾會互相關心一下，同公司、同錄音室幾乎兩三天會見一次面，瘦子其實就住我家山下而已，我去7-11可能都會遇到他，我騎車去超市買東西他也去同樣超市買東西，而且我跟瘦子已經認識20年了。」

粉絲問頑童有要出新歌嗎？大淵回：「會！只是再等一下，今年年初有出了一首《sweet baby》，要聽新歌可能要再等一陣子，我們會持續做這件事情，大家不用緊張。」

問及大淵何時結婚？大淵笑答：「其實我原本要結婚耶，沒開玩笑，是因為疫情的關係，說真的原本有在打算了，所以大家不要再逼我，因為疫情被打亂了，正在喬這件事情，因為現在如果辦婚禮，中間要隔板子什麼的，一桌變得只能坐5個人，有點傷腦筋。」

大淵分享疫情間近況，「我自己個人是還過得滿好的，除了疫情升溫不能到處亂跑，我算還滿能接受這件事情，可能我本身就是比較廢比較懶吧，這樣的生活跟我原本說差很多也多，說差不多也是差不多。」目前最期待的是希望疫情可以早點結束，大家都快點打到疫苗，希望生活和這個社會可以回復到原本的樣子很懷念辦活動現場演出，也懷念可以安心在餐廳吃飯。