陸軍第六軍團所屬蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車，於今日上午於湖口營區實施訓練時，疑因煞車系統故障滑落邊坡。

第六軍團表示，車長機警處置得宜，車內2員官兵均安全撤離，僅輕微挫傷，經送當地醫院檢查後，人員均無大礙；相關事故原因，刻正由專案小組進行調查。

第六軍團指出，扎實訓練為部隊戰力的基礎，單位將查明肇因、汲取經驗，持恆強化各單位人員操作訓練及防險作為，確維部隊行動安全。