陸軍戰車滑落邊坡 2官兵輕微挫傷 18:112021/08/19 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍第六軍團所屬蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車，於今日上午於湖口營區實施訓練時，疑因煞車系統故障滑落邊坡。（示意圖。本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍第六軍團所屬蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車，於今日上午於湖口營區實施訓練時，疑因煞車系統故障滑落邊坡。 第六軍團表示，車長機警處置得宜，車內2員官兵均安全撤離，僅輕微挫傷，經送當地醫院檢查後，人員均無大礙；相關事故原因，刻正由專案小組進行調查。 第六軍團指出，扎實訓練為部隊戰力的基礎，單位將查明肇因、汲取經驗，持恆強化各單位人員操作訓練及防險作為，確維部隊行動安全。 陸軍六軍團戰車衝落邊坡 車內2人急撤離 營舍遭撞出大洞 重機騎士北宜公路疑過彎失控 摔落約6公尺深邊坡 #訓練 #戰車 #滑落邊坡 #輕微 #挫傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵集集支線中斷 預計明早恢復行車 11:552021/08/14 生活 美媒點出影史最瞎軍隊 權力遊戲、星際大戰都上榜 18:032021/08/15 國際 高鐵終於通了 苗栗台中段搶修13天 明起雙線雙向通行 13:552021/08/19 生活 18歲男疑無照與友夜衝合歡山 過彎不慎滑落20米深邊坡 12:122021/08/15 社會 王毅批美國不能邊打壓 邊要中國配合 04:102021/08/18 國際大事 金山磺港邊坡崩塌 預計9月修復 04:102021/08/18 地方新聞 西螺七崁武術研習不中斷 疫情衝擊今年練「拳母雙隨」 17:392021/08/17 寶島 台鐵集集=車埕路段遭土石中斷 恢復通車時間延至8月20日 22:162021/08/14 生活 太魯閣事故釀49死 檢追加起訴台鐵花工段、專案經理 13:462021/08/19 社會 花蓮佐倉步道遭大片樹木土石覆蓋 經搶修預計18日重新開放 12:222021/08/15 寶島 土石流淹沒鐵軌 許淑華勘災身影曝光 網喊：辛苦了 15:452021/08/15 政治 政治熱門新聞 阿富汗變天 聽到替代役林飛帆這句話 陸戰隊的他狠狠回嗆 - 政治 蔡英文談阿富汗 郭正亮看到最新民調：太震撼 - 政治 聽到蔡英文823接種高端 趙少康發現一件怪事 - 政治 蔡英文談阿富汗變天 媒體人傻眼：第一句話就說謊 - 政治 高金素梅再轟《斯卡羅》 網抓包3大咖也在場：民進黨只為洗腦年輕人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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