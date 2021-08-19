交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理「月光·海音樂會」，因疫情原本全數取消，但是隨著疫情警戒調降為二級，加上眾多粉絲「敲碗」，將在9月22日配合月升時間18:50採直播方式辦理，邀請大家一起在線上搖擺。

「粉絲的呼喚，我們聽見了」，東管處長林維玲說， 該處辦理「東海岸大地藝術節」，從2016年開始，每年都有6到9個場次的「月光·海音樂會」，5年來已立下好口碑，並登上全台夏日7大音樂會，今年因疫情嚴峻全數取消。

但是因應近期疫情趨緩穩定，為滿足眾多粉絲樂迷的期待，將於9月22日，也就是中秋節隔天，以直播方式在台東都歷月光海舞台，配合月升時間18點50分辦理今年絕無僅有的線上「月光·海音樂會」。

這場音樂會將邀請來自知本卡大地布部落的金曲歌王桑布伊，以及東海岸都蘭部落的金曲創作歌手舒米恩擔綱演出，還首度邀請網紅Ponay擔任主持人，星光閃耀的卡司陣容，在東海岸浪漫的月光海景致下，相信會為大家帶來精彩可期的特別演出。

另外，音樂會不可或缺的創藝市集雖然無法辦理，東管處也將以線上網購方式，與歷年創藝市集熱門攤位合作，推出一系列月光海主題限量「派對包」，搭配今年東海岸大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售，預計將於線上音樂會前開賣。

最新詳細資訊可至東海岸大地藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，或關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁的活動即時資訊。