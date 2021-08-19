疫情時代全球居家趨勢的改變，各居家業者也分享疫後消費趨勢，例如IKEA近年不再推出實體型錄，反而利用官網上線新生活靈感日曆，提供消費者生活佈置靈感，並首度推出低價目錄，最低ㄧ元起內容包含居家消暑、收納整理及CP值好物推薦，提供消費者更豐富且即時的居家解決方案與生活靈感;而台隆手創館則公佈2021上半年熱銷排行榜，讓消費者一窺疫後黑馬們。

IKEA新品LYCKSELLE沙發床，可拉出床架就能變身睡床，使空間運用更彈性。（IKEA提供）

KEA首推FÖRNUFTIG空氣清淨機，可搭配微粒或活性碳濾網淨化空氣中的污染物，1990元。（IKEA提供）

IKEA即日起推出隆重回歸的瑞典小龍蝦派對餐!限定荔枝與玫瑰覆盆子霜淇淋雙口味新登場。（IKEA提供）

IKEA近期公布年度新品，並曝光居家趨勢大調查，其中「共享、彈性、療癒」是大家心目中理想居家關鍵字，而新品也呼應三大關鍵字，以LYCKSELLE沙發床為例，除擁有3種床墊、多款布套工選則，且可拉出床架變身舒適睡床，使空間可更佳靈活運用。另外IKEA也跨足家電推出FÖRNUFTIG空氣清淨機，可搭配微粒或活性碳濾網淨化空氣中的污染物，如異味、灰塵、煙霧、花粉和化學物質，有黑色與白色可選則，承襲北歐式的簡約外觀且附電線收納設計，手提式的輕巧好移動。

台隆手創館料理烹調大賣冠軍，京瓷多彩陶瓷刀，2300元。（台隆手創館提供）

台隆手創館休閒紓壓暢銷王，天空之鎚迷你筋膜槍，原價2980元，特價1980元.。（台隆手創館提供）

台隆手創館居家清潔類熱銷王，fabrush洗衣專用清潔劑，199元。（台隆手創館提供）

台隆手創館觀察自三級警戒後的銷售，發現可於防疫新生活中可帶動帶動紓壓休閒、自煮烹調、清潔保養類商品的銷量最佳，並公布各類銷售冠軍，以休閒紓壓類為例，筋膜槍是近期的消費新寵，同時也是許多消費者送給家人的首選，另外疫後民眾對於「清潔、消毒」等商品也更加注重，尤其容易沾染細菌病毒衣服洗滌、洗衣機清潔等，都是民眾注重的點，因此如fabrush洗衣槽專用清潔劑，也成為疫後黑馬。