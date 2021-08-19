旅運大樓露台花園鄰近郵輪，成為一大亮點。（陳彩玲攝）

基隆市政府為建立人本交通環境，以「基隆山海城串聯再造計畫」將海洋廣場延伸，打通內港第一排，另斥資4億元新建人工平台，跨越中正路，連結市民廣場、東岸郵輪廣場等公共空間，市區景觀將有大轉變，預計今年底發包工程，明年12月完工。

基隆海洋廣場周邊目前已設置圍籬，施工中，市長林右昌曾表示，將在旭川河口，增建平台及觀景階梯，把海洋廣場增大，銜接到東岸、郵輪廣場，外地遊客日後從城際轉運站出來，可以無縫接軌的到達郵輪旅客大樓，有望變成新的眺望郵輪景點與打卡熱點，也讓都市地貌能更開闊。

基隆市議會今天上午前往基隆港內港東西岸考察建設工程，都市發展處長徐燕興簡報時提及，內港目前正進行相關串聯工程，未來也計畫花費4億元，在東岸新建人工平台跨越中正路，連結郵輪廣場和市民廣場，提供民眾休憩、活動、觀景的場域，預計今年底工程發包，明年12月完工，將市中心提升為國際海港城市，呈現新面貌。

此外，基隆港東岸旅客中心重新整建，旅運大樓、旅運通廊皆取得使用執照，預計月底就能驗收完畢，其中露台花園成為新亮點，民眾可以近距離欣賞、郵輪海景。基隆港務分公司主任秘書陳世鴻表示，旅運大樓1樓設有停車場，可供37、54輛小客車停放，並可是車流量，將空間彈性調整，最多停81輛遊覽車。

旅運大樓2樓則新建智慧化通關旅運設施，其中有亞洲首座查驗通關系統，每人只要15秒就能完成查驗，大幅縮短通關時程，室外就是露台花園，與郵輪相伴。