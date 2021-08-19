前嘉義縣議員林寶瓶涉嫌以合法公司作為掩護，在水上鄉、番路鄉非法傾倒近2萬噸的事業廢棄物，嘉義檢調18日搜索16處，傳喚10人到案，檢方複訊後諭知健康不佳的林嫌50萬交保，李姓女子、歐姓男子及李姓男子等3名幹部聲押，嘉義地方法院今天下午裁定李姓男子羈押禁見，其餘2人各15萬交保。

嘉義地院表示，被告李姓男子的供述與其他人有歧異，且推稱找不到本案一些物證，有勾串證人之虞，故裁定羈押禁見，另2名被告李女及歐男各15萬元交保。