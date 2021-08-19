新冠疫情重挫飯店業，擁有50年以上歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定走入歷史，將於10月31日吹熄燈號，未來將在士林捷運站重新開幕。房東台灣人壽證實，在不損及保戶權益情況下，雙方同意在10月31日解除租約，未來此棟大樓將都更與改建。

台北華國大飯店在1960年代動土興建，迄今已有超過50年，是台北人的共同回憶。華國在1997年加入洲際酒店集團，當時成為洲際集團旗下在台的第1家飯店，雖然之後雙方解除合約，但憑藉洲際的「血統」，疫情發生前的住房率都很不錯。

台壽是在2012年5月以46億元買下台北華國大飯店的建物與土地，若以土地價格換算，每坪約為600萬元，之後採售後回租的方式，每年固定收租1.38億元，租金報酬率可達3％，高於金管會租金收益至少要達2.095％的規定。

不過疫情發生後，因國際旅客斷炊，華國面臨經營困境，去年2020年12月改為分流式防疫旅館，同時向房東台壽提出免租申請，若是不能免租，則希望能降低租金為目前營收的30～35％，或是能夠緩繳並提供折扣，並提高修繕補助費。

由於雙方對降租幅度談不攏，台壽與華國今年經台北地方法院民事調解庭，經由法院評估提出紓困減租25％，雙方也已同意於2021年10月31日解除租約。未來台壽將對大樓進行都更與改建，以使不動產投資開發效益極大化。

台壽強調，因壽險投資資金來自於保戶，降租也僅能有一定幅度，本次因應疫情影響，台灣人壽為協助企業「度過難關」、「共存共榮」，配合政府紓困政策，及不損及保戶權益情況下，雙方經台北地方法院民事調解庭，最終同意合議調解。

相關人士透露，華國10月底結束營業後，未來可能在內湖尋覓地點開設餐廳。而華國去年已與台北捷運公司簽訂「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化案」，未來仍將以華國大飯店進駐士林站多功能大樓內的旅館，預計2023年7月後完工啟用。