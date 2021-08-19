中部今年七月以前缺水限水的慘痛經驗，未來極端氣候，台中仍會有乾旱可能。市議員徐瑄灃今天質詢說，為使中科不缺水，台中經濟不受損失，應該及早規劃建置再生水廠，運用水資源處理中心回收水再淨化，提供工業區每日所需的大量工業用水。水利局強調，依目前福田、水湳及豐原規劃的再生水產水規模可達每日14萬噸，估計尚有6.2萬噸餘裕量，未來再加入烏日水資中心，餘裕量將達每日11.2萬噸。

徐瑄灃指出，依據前瞻水環境建設再生水工程推動計畫，水湳水資源處理中心興建再生水廠，爾後可以供水中科台中園區，但是，供水量仍不敷所需。建議水利局繼續推動台中各水資源回收中心興建再生水廠，向中央爭取列入前瞻計畫。

徐瑄灃指出，市府可考慮爭取興建潭子再生水廠支援水湳廠，供應台中園區工業用水，爭取豐原再生水廠可以規劃供應中科后里園區工業用水，善用台中日益缺乏的水資源。

水利局表示，台中市目前有11座水資源回收中心，較適合推動再生水計畫計有3處，包括福田案，可供水規模每日10.5萬噸，估計餘裕量每日4.7萬噸，預計供應每日5.8萬噸再生水予台中港工業區，目前已完成招標作業；水湳案可供水規模每日1.5萬噸，估計餘裕量每日0.5萬噸，預計供應每日1萬頓再生水予中科台中園區，已上網今年將完成招商作業；豐原案可供水規模每日2萬噸，估計裕量每日1萬噸，預計供應每日1萬噸再生水予中科后里園區，正進行可行性評估。

水利局強調，具潛力再生水的水資中心有1處，為烏日水資中心，可供水規模每日5萬噸，估計餘裕量每日5萬噸，市府已向中央爭取烏日水資中心第一期建設納入實施計畫，總經費約25.92億元。