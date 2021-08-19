《日本時報》報導，日本自民黨計畫最快本月與台灣的民進黨進行安全對話，民進黨立委郭國文今天證實有從日本方面聽到這樣的消息，而且是日方主動邀請民進黨共同參與，用的是政黨外交的途徑，時間尚不確定。

郭國文表示，他有從日本方面聽到這樣的消息，「這消息應該是確定的」，而且是日方主動邀請民進黨共同參與，希望能用「2＋2」的方式，採取的是政黨外交途徑，「2＋2安全對話」是黨部對黨部，而非國會對國會，因此是由民進黨中央在處理，但因台灣並非內閣制，所以未來也會找國會的人一起參與，台灣這邊對於這樣的安全對話也是樂觀其成。

至於對話層次、規格和內容會到哪個階段？他說，因為過去並沒有舉辦過，也沒有任何前例可供參考，必須雙方再作協調。

郭國文指出，過去的政黨外交模式比較偏重選舉的參訪，像這種對話過去沒有，所謂的「2＋2」指的是兩個單位對兩個單位，他們的政黨底下有外交和國防委員會，各有一個會長，他們因為是內閣制，有可以對應的單位，但我們不是內閣制所以會找國會的人參與，主要應該是邀請立法院國防和外交委員會的委員。

民進黨立委林俊憲則表示，如果民進黨與自民黨的安全對話能夠順利進行，對台日雙方而言都是很大的突破，這類的安全對話，顯示台灣參與國際區域和平穩定的角色愈來愈重要，台海問題愈國際化，對台灣來說也愈安全。

至於最近為何環太平洋國家都有重視到台海安全穩定，他認為，這與中國戰狼外交有很大關係，除非習近平調整中國外交路線，否則這樣的合作會愈來愈多。

林俊憲表示，無論是美國或日本以前都不會這麼公開邀請台灣，未來如果中國與世界關係搞得更緊張，很多國家都會希望台灣更積極的參與，這是環環相扣的。大家都認為台灣要扮演更積極角色，這跟中國搞壞了國際關係有很大關係。