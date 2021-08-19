當沖降稅確定延長三年，股民、券商歡慶，但專家學者憂心這將會「扭曲市場」。金管會證期局副局長郭佳君19日指出，就證交所實證分析，當沖與台股指數波動沒有必然關連性並不會助漲助跌、台灣當沖占比相較日韓不高、當沖集中在個股不是整體、當沖違約戶數及金額比極低。不過，為讓投資人加強風險意識，將新增「若個股最近一個營業日及六個營業日當沖占比超過六成」會發布注意交易資訊，8月27日上線。

據證期局統計，截至2021年7月底，當沖違約戶數僅590戶，相較每日平均當沖戶數10至20萬戶的話，人數占比極低，而當沖違約戶金額約1.12億元，也僅占百萬分之1.83。

前行政院長陳冲日前就已直言，當沖降稅是為股市打「強心針」，若還想再打5年，股市就變賭場，氣氛也會更像「安寧病房」。他認為，當沖及投機是資本市場的常態與必要元素之一，但當沖稅率減半是有差異性及歧視性的證交稅，會加劇市場功能扭曲，誤導投資人。

郭佳君指出，「當沖」就是提供投資人套利、避險、策略投資的一個工具，這幾年對股市影響，交易所有實證分析，當沖者通常在股價低買進、上漲會適時賣出，實證發現，當沖與指數波動沒有必然關連性，也沒有助漲助跌。

郭佳君進一步指出，2021年當沖占比達四成多雖比過去增加，但也是因為大盤整體成長，但相較日本、韓國當沖占比皆達八成，台灣四成不算高。另外，四成占比不是市場當沖熱絡，而是集中在熱門的航運、鋼鐵類股，所以會加強警示機制，8月27日會新增最近一個營業日及六個營業日個股當沖占比超過六成會發布注意交易資訊，讓投資人充份知悉，有相關風控機制控管。

郭佳君表示，現在依證交所「有價證券當日沖銷交易作業辦法」規定，現行當沖交易本就有風險控管機制包括：投資人申請從事有價證券當日沖銷交易，應開立受託買賣帳戶滿3個月且最近1年內委託買賣成交達10筆以上等條件。

另外，投資人當沖買進及賣出金額，應列入單日買賣額度計算，且買賣額互抵後不得於當日循環使用；另證券經紀商對投資人應落實風險控管，定期評估投資人當沖損益進行額度控管並得視情形向投資人預收足額或一定成數之款券，當投資人前月份當沖累計虧損達其單日買賣額度或當沖額度1/2時，應暫停當沖交易。