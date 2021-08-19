夏米雅的寫真集呈現人體極致軟Q。（固力狗提供）

瑜伽老師夏米雅（Miya）因外型酷似張柏芝，不少上她瑜伽課程的男學員別有企圖，夏米雅笑說：「只是想認識我而來上課的人，大多上一堂就嚇跑，光練劈腿就全跑了。」也有人下課後在樓下等她，開名車超跑也騎電動機車的，她照例回答「我爸爸每天都會固定來接我」，拿家人當擋箭牌。

Miya於6年前進入瑜伽世界，教授過的學生達上萬人，學生遍及各行各業，包括上市公司老板、醫生、設計師、音樂家、藝人、網紅等，私下教學嚴格的她，有「絕情柏芝」稱號，Miya說：「初學者一開始要學習瑜伽中劈腿基礎的動作，因為拉筋太痛了，幾乎都是哭著上課，我會堅持要求『沒有做不到、只有沒練到』，和學生一起度過撞牆期，看到他們後來都學會，是我最大的成就。」

Miya低潮時透過瑜伽找到自我價值，平均每天有6小時沈浸在瑜伽中，如今瑜伽事業經營穩定，她日前更發行《如瑜得水-寫真文集》，呈現人體極致軟Q的藝術之作，3000本完售加碼再版；不僅如此，Miya雖2014年推出專輯失利，但一直無法忘情唱歌，計劃近期再發新單曲，「7年裡頭一度不再彈琴寫歌，在主業瑜伽收入穩定後，最不能忘懷的還是音樂」，她也常在瑜伽或運動時，將自己喜歡的音樂融入其中、分享給同好。