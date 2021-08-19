警方出動警犬隊支援，查獲毒品藏於車門夾層內。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方逮捕李姓主嫌等共13人，查扣1批贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

李姓男子為首的販毒暴力集團，以租車行做為犯罪掩護，甚至僱用未成年員工，代運送毒品，並從事暴力討債，經檢警跟監蒐證，17日見時機成熟收網，逮捕李姓主嫌等共13人，查扣1批贓證物，依組織犯罪條例、毒品危害防制條例、妨害秩序、妨害自由及槍砲等罪嫌送辦，李嫌遭聲押獲准。

警方調查，李嫌於4年前曾率眾涉犯多起暴力案件，為警方提治平專案對象，並檢肅到案，竟組販毒集團，大賺黑心錢，李操作販毒集團，利用微信通訊軟體，公開推送販毒愷他命、毒咖啡廣告訊息，吸收陳男等12名成員，分別擔任倉管、小蜜蜂車手、總機等職務，涉嫌販毒，其中4人竟未成年。

警方指出，李嫌除利用其胞兄所經營之租車公司為犯罪據點，並供租賃車輛讓旗下「小蜜蜂」做為販毒交通工具使用，將毒品藏匿於車門夾層內，再用其他物品遮掩，該租車公司與顧客一旦有金錢糾紛，李即率眾攔車擄人，對被害人施以暴力討債牟利，行徑囂張。

為查緝李嫌販毒集團，警方還出動警犬隊支援，警犬Tiny天生嗅覺靈敏，在嫌犯駕駛的瑪莎拉蒂「海神」跑車車門旁，不斷嗅聞，並發出叫聲，嫌犯緊張急撇清，刑事幹員於車門夾層中，查獲數包毒品咖啡包及愷他命。

警方共查扣非制式手槍5枝、彈匣8個、子彈89顆、15支棒球棍、1支武士刀、1支摺疊刀、毒品咖啡、果汁包402包（毛重約2558公克）、愷他命63包（毛重約125公克）、咖啡包果汁粉半成品約23公斤、現金26萬餘元及手機28支等贓證物。

台中市刑大大隊長陳炯旭說，全面清查幫派、槍枝、毒品及暴力討債等嚴重影響治安之案件，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力案件發生，有效淨化社會治安，打造大台中安全宜居城市。

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