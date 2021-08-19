針對台中市議員李中今天在議會質詢時，抨擊文化部是土匪部，所屬的文化資產局竟在台中火車站附近「圈地」近50公頃，作為古蹟保存範圍。文化部文資局回應澄清表示，國定古蹟台中火車站保存計畫並未劃定保存區，未來將提出古蹟及其周邊景觀風貌管制規範，期許未來可媲美知名的日本東京車站。

文化部文資局指出，文化部依據文化資產保存法在2020年底研擬國定古蹟台中火車站保存計畫，並依據古蹟保存計畫作業辦法在擬定計畫前召開說明會，聽取民眾及相關機關意見。

文化部文資局表示，目前台中火車站保存計畫草案內容，並未將台中火車站周圍50公頃劃定為保存區，議員李中所提出的範圍圖是保存計畫研究範圍，未來將提出古蹟及其周邊景觀風貌管制規範，目的在研擬新建工程與古蹟和諧共存原則，並兼顧開發者利益與維護古蹟周邊景觀風貌。

文化部文資局強調，民眾或機關等相關意見，文化部都將納入保存計畫內容，後續再辦理公開展覽及公聽會，並提送文化部古蹟紀念建築審議會，通過後辦理公告。

文化部文資局說，在古蹟保存計畫公告實施後，有涉及主要計畫或細部計畫變更，將另依都市計畫法辦理變更作業，並以台中市都市計畫委員會及內政部都市計畫委員會審議通過並公告為準。