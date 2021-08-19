手套裡面藏有0.18公克的安非他命毒品。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營警分局鹽水分駐所員警前天下午巡邏時，行經鹽水觀光美食城接獲民眾指有男子進到公廁許久未出，員警研判可能是毒蟲躲在公廁吸毒，便進到公廁敲門表明身分。而謝姓毒蟲僵持5分鐘後才開門，員警果然在他身上發現一只棉質手套內藏有安非他命毒品，謝嫌自知法網難逃才俯首認罪。

據了解，46歲的謝男家住嘉義縣，從事臨時工，近日到鹽水工作，工作之餘跑到觀光美食城廁所內吸毒，民眾發現可疑報警。

鹽水分駐所員警李修宇、鄭吉祥前往現場，敲門表明身分，謝嫌面對員警關切支吾其詞，最後員警在謝嫌身上發現一只棉質手套，裡面藏有0.18公克的安非他命毒品，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，南市警察局長方仰寧上任後，要求各分局在毒品防制上做出成績，查緝毒品犯罪向來都是警方的治安工作重點，員警巡邏遇有可疑，認真盤查，破獲毒品案件，值得肯定。