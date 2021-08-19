女星楊丞琳和大陸男歌手李榮浩結婚後，經常台灣大陸兩頭跑，雖然有不少藝人因為疫情工作停擺，但楊丞琳像是沒受到影響，手邊仍有不少工作；日前楊丞琳在大陸商演，就透露感冒又遇到生理期，導致身體狀態不好，豈料今（19）日爆出她感冒惡化送急診，吊點滴照讓粉絲超心疼。

楊丞琳在參加競賽節目《乘風破浪的姐姐2》，以踢館嘉賓身份最後和其他姐姐成團，讓她在大陸人氣再度飆高，進而工作邀約也不斷；近期楊丞琳到大陸參加商演，17日她才說自己感冒了，又加上生理期來，造成聲音沙啞狀態不佳，還表示一度擔心會影響表演，但還是硬撐給觀眾一場完美的演出。

楊丞琳感冒惡化掛急診吊點滴。(圖/ 摘自楊丞琳IG)

沒想到今日下午楊丞琳突然在IG限時動態上傳一張吊著點滴的照片，報告自己身體狀況，「這次感冒居然嚴重到扁桃腺化膿，我也是懷疑人生了，花生省魔術（發生什麼事）」，還加上哭泣的表情，看出她十分無奈；據《ETtoday星光雲》報導指出，楊丞琳經紀人對此僅低調回應，「感謝大家關心」，沒多做解釋。

許多粉絲都相當擔心楊丞琳身體狀況，也紛紛在她IG最新的貼文留言，希望她保重自己身體，祝福她早日康復；另外楊丞琳也在掛急診照片後，PO出就醫前現身上海機場的模樣，穿著螢光綠小背心照和牛仔外套，美帥模樣也讓她忍不住自誇，「急診前的英姿」。