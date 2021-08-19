有廠商推出多功能的防疫隔板，除了做為用餐隔離，有些還可當成滑鼠墊或桌墊使用。（張毓翎攝）

國內疫情警戒降為二級後，不僅餐飲場所內用須要隔板，也是幼兒園、托嬰、課照中心跟補習班必備的開工用品，隨著9月即將開學，近期市面上透明壓克力供不應求，有民眾轉為到文具店或大賣場採購塑膠板自行裁切，台南文具店業者說，全開塑膠板一片不到50元，可做成2組隔板，既便宜、貨源又充足，成了店裡熱門的防疫DIY商品。

文具店業者表示，疫情趨緩，許多行業得自備隔板才能復業，最近廠商推出多功能的防疫隔板，除了做為用餐隔離，有些還可當成滑鼠墊或桌墊使用，其材質為聚丙烯（PP）塑膠材質，價格上較壓克力製作的便宜許多，1組市價50至100元不等，有顧客一次就訂了好幾十個。不過，也有不少人偏好買大張的塑膠板回去自己DIY製作。

有補習班業者就說，暑假期間為了趕著復業，壓克力製的隔板短時間根本不可能訂到，所以他們到文具店買塑膠板，看著Youtube上教學影片自己DIY製作，後來發現效果不錯，不僅省錢，也能根據桌面的長寬，裁切適當長度。

現在市面上的防疫隔板琳瑯滿目，除了常見的壓克力、PP塑膠、保麗龍及紙板材質，有業者更突發奇想將選舉看板回收再利用，作為防疫隔板。台南市政府衛生局表示，站在防疫的角度，不論任何材質，只要能阻絕飛沫噴濺的隔板都能使用，每次使用完畢後，都須擦拭消毒，才能換下一輪使用。