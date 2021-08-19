覺得跟正值青春期的下一代有代溝？總是難以理解為何孩子花這麼久的時間在上網？談到上網時間，經常跟孩子一言不合就吵起來？Facebook旗下擁有大量青少年用戶的Instagram（在台常被簡稱IG），今（19）日宣布與兒福聯盟一同推出「Instagram家長指南」(中文版）。究竟Instagram推出家長指南的目的為何，是否真的對家長帶來幫助。透過Instagram官方、兒福聯盟、電視主持人林書煒及女兒蔡中泠以及親子教養專家黃瑽寧醫師的現身說法，可以一窺究竟，家中有青少年的家長們，或可借鏡！

【期待透過Instagram家長指南 讓親子展開進一步對話】

Instagram 亞太區公共政策負責人 Philip Chua 表示：「Instagram 致力於為所有人打造安全的體驗環境，我們不斷強化平台上的安全機制，更希望透過與兒福聯盟合作的『Instagram 家長指南』，協助家長更了解 Instagram 的隱私設定、各項互動限制、時間管理等安全功能，並鼓勵家長們與孩子保持暢通的溝通管道，維護青少年網路安全與心理健康。」

根據兒福聯盟2020 年兒少網路隱私與網友互動報告所調查，學校課程因疫情影響而轉往線上教學，七年級到高三的兒少每週上網時間高達 42.7 小時，較去年 27.2 小時增加約 2 倍。隨著兒少使用網路的時間增加，以及疫情下親子同在家中的時間變長，父母與孩子之間的對話與隱私界線，以及對教育子女網路安全都顯得更為重要。

兒福聯盟執行長白麗芳說明：「兒福聯盟調查，有超過四成（41%）兒少認為父母的網路安全教育不實用，顯示家長也需要瞭解更多新的觀念與資訊。因此，我們很高興與 Instagram 合作推出『Instagram 家長指南』，協助家長透過兒福聯盟設計的警覺（BE-AWARE）、探索（EXPLORE）、約定（AGREE）、教導（TEACH）四大步驟，帶領孩子討論如何在網路世界保護自己。」

為了鼓勵家長們開始與孩子討論網路安全的話題，「Instagram 家長指南」包含親子展開對話的四大步驟，並介紹 Instagram 的各種安全功能與設定，讓家長們了解互動方式、帳號安全、使用時間管理等，協助家長們具備更多的觀念與資訊，陪伴從小就開始使用網路的「數位原住民」，與孩子們共同建構更安全的網路使用習慣。

【林書煒註冊IG想陪女兒 不料竟被鎖限動】

電視主持人林書煒及女兒蔡中泠。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

透過Instagram 家長指南中文版正式釋出的契機，Instagram也同步邀請了電視主持人林書煒及女兒蔡中泠現身說法，了解Instagram 家長指南能具體帶來的幫助。蔡中泠指出，同學彼此之間最常使用的社群就是IG，但他發現有時自己或同學都會忍不住在聊天才滑手機，想看朋友的限時動態（或簡稱限動）。他也曾碰過網友留言比較情緒性的言論，因此影響心情，而雖然有些朋友可能認為，爸媽不理解他們為什麼要花這麼多時間上網，因此即便在網路上發生比較不好的事情（例如被網路霸凌等等）較少與父母分享；但她卻會嘗試與媽媽討論跟分享。

林書煒提到，為了想要更了解女兒的上網與生活情況，他也在兩年多前註冊IG。她本身對於Facebook更常使用，但是為了跟女兒有更多對話，會嘗試跟女兒討論哪些照片或內容，適合發表在IG上。以個人經驗出發，他發現，父母可能在與孩子討論上網情況時，需要先將批評跟主觀意識放下，嘗試先來理解，並知曉並非所有在網路上的內容都是不好的，舉例來說疫情期間也唯有透過網路才能上課吸收新知。而他也與孩子試著溝通，提醒他妥善管理時間，若能提升效率，更妥善地利用時間，那麼孩子就有機會為自己爭取到更多使用上網的時間。

面對Instagram 家長指南的推出，蔡中泠很實際的分享到，其中也介紹了一些他不是很熟悉的功能，例如可以知道自己使用了IG多少時間、還可管理留言等，讓他知道更如何在IG上保護自己，也在互動上尊重別人。林書煒則直言，他透過漸漸熟悉IG平台，也學習到平台還有管理留言、帳號安全性、主動篩選惡意留言等功能；此外她也進一步發現原來限時動態有一功能可以限定分享對象，並意外發現女兒的限時動態鎖定不讓他看。今日還直接在與談中向Philip求助，想知道「要怎麼解開！」，可說是超真實的分享！

【黃瑽寧直言青少年期待無條件接納 使用社群父母應以身作則】

親子教養專家黃瑽寧醫師。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

由於家長在保護青少年網路安全與心理健康扮演重要角色。親子教養專家黃瑽寧醫師引用心理學家Carl Rogers研究與論點指出，青少年期待無條件被接納。他進一步引用Jean M. Twenge所著「i世代報告」一書內容，指出生於1995年至2012年的一代，是網路原住民的一代。面對這一群生為網路原住民的下一代，事實上經歷的事父母陪伴的責任已外包給社群、面對上網（社交）的需求父母則經常禁止，且面對遭遇網路霸凌等類似的不恰當事件，父母也經常找不到出路。

對此，黃瑽寧醫師分享，家長應該視社群為合作關係，他並建議家長應從小開始養成子女正確網路使用的習慣，陪伴孩子一起使用社群平台，並在陪伴與溝通過程中包容孩子，依實際狀況教育孩子們在網路世界保護自己。他也分享到，事實上Instagram 家長指南也包含了過濾關鍵字的功能，使用者可自訂濾掉自己不想看的關鍵字，他也表示，要維持心理健康，事實上不是訓練自己對於網路不當文字有抵抗力，最好的方法就是不要看，不要高估自己大腦承受這些負面訊息的能力。他最終鼓勵父母親也需要在使用社群時以身作則，畢竟這些行動孩子都看在眼裡。也就是說，如果自己做不到卻要要求孩子（限制上網時間等），恐怕不會有好的果效。

除了釋出中文版的Instagram 家長指南，Instagram也持續針對青少年族群，強化平台的安全保護措施。近期，就推出將 16 歲以下的用戶的新申請帳號預設為「不公開」的功能，並鼓勵既有的 16 歲以下用戶的公開帳號改為「不公開」，也透過新的工具與功能，限制可疑帳戶傳送訊息或追蹤青少年帳號。