位在員林市育英路、浮圳路口的一公頃空地，最近積極整地，地主有意招租，打造成員林市區最大規模的民營市場。（謝瓊雲攝）

員林市區精華地段一塊閒置空地，即將成為全市規模最大的民營市場。占地一甲、總計將有48個攤位招租，並且附設200個汽、機車停車位，目前已有60多人洽談中。

員林市華成市場旁有塊閒置多年空地，就在浮圳路與育英路路口，占地約近1公頃，原本為老字號源豐食品廠廠房，但食品工廠外移、停業，多年前也變賣土地。

土地產權轉移後，廠房遭拆除、夷為平地後周邊圈圍起鐵圍籬不讓外人進入；多年來一直盛傳有建商有意開發建案，卻總是只聞樓梯響，不見人下來。近日空地鐵圍籬全打開，大型怪手機具進駐整地，引發地方熱烈討論，網路社群各種傳言、猜想不脛而走。

侯姓地主受訪時表示，該筆土地將近1公頃，但周邊臨路仍有些許畸零地產權未完成整合，影響建商建案規畫，才一直閒置養地未開發；原想作為夜市招商，無奈又遇上新冠疫情阻撓、打亂計畫。

先前三級警戒期間落實人流管制，導致員林市博愛路流動攤販遭員林市公所、警方聯手強力取締臨時攤販，200多家攤商成立自救會陳情，無奈降級後卻仍無法擺攤恢復營業，叫苦連天。

侯姓地主說，經人居中協調和評估後，決定將這塊地開發作為早市、黃昏市場使用，原先已有申請做為臨時路外停車場，近日再向縣府申請臨時攤販使用執照，鐵皮雨遮預計9月完工，目前每格攤位約6至8坪，月租金1.5萬元，已有60多家主動來洽談，十分踴躍。

他也強調會保留一定攤位給博愛路攤商自救會成員優先承租，也會針對承租者過濾、篩選，避免同質性過高；未來可望成為員林市區最大規模民營市場，如何命名尚未定案，將與招商進駐攤商們討論後再決定。