官田鋼發布重訊延遲 證交所開罰3萬 18:412021/08/19 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，官田鋼（2017）代子公司美優實業股份有限公司公告取得及處分有價證券乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟官田鋼延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，因此處以違約金3萬元，並函知官田鋼公司往後應確實依規定辦理。 富邦金3家子公司連吞4紅單 遭金管會開罰2300萬 北富銀總座風暴案 金管會認定洗防缺失開罰200萬 #官田鋼 #證交所 #延遲 #重大訊息 #發布重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林外海1138噸貨輪進水傾斜 環保局急啟動海汙應變 17:582021/08/19 社會 前嘉義縣議員涉非法濫倒廢棄物獲利2000萬元 50萬交保 10:022021/08/19 社會 《鋼鐵股》燁輝外銷歐美續旺 H2營運穩健 13:422021/08/19 財經 觀光局與日本美食集團兄弟檔聯手 祭台日優惠 14:362021/08/19 生活 房價續飆 重創年輕族群 04:102021/08/19 時論廣場 外資狂賣超501億 新台幣爆量重貶1.26角 16:282021/08/19 財經 騰訊預言 網路遊戲監管將成大趨勢 11:402021/08/19 財經 外資大砍500億 熱門股全遭狙擊 這類股又成資金避風港 17:562021/08/19 財經 ３利多齊發台股紅了 04:102021/08/19 財經要聞 台股爆恐慌賣壓 狂殺逾400點 台積電、聯電全趴倒 12:272021/08/19 財經 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 13:402021/08/19 財經 財經熱門新聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 富邦金3家子公司遭重罰2300萬元 壽險董座包機、買藝術品開罰首例 - 財經 - 工商 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 亞洲這國股市漲翻 專家預言：複製台灣1980金錢狂潮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。