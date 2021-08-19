證交所表示，官田鋼（2017）代子公司美優實業股份有限公司公告取得及處分有價證券乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟官田鋼延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，因此處以違約金3萬元，並函知官田鋼公司往後應確實依規定辦理。