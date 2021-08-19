雲林縣虎尾鎮周邊街道整合峻工，打造宜居漫步城市。（張朝欣攝）

雲林縣政府為打造虎尾鎮宜居漫步環境，透過內政部營建署人本環境改善前瞻計畫，辦理虎尾街道串接工程，第3期工程斥資7949萬，19日舉行竣工典禮，串聯虎尾鐵橋、同心公園、布袋戲館、嘉南大圳等景點，打造虎尾鎮成為亮點城市，帶動地方觀光量能。

雲林縣長張麗善表示，縣府爭取營建署補助的「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」，整體經費達2億2400萬元，分為5件工程標案施作，其中虎尾地區3件工程標案，北港地區2件工程標案。

19日竣工的第3期工程，改善範圍從虎尾國小、地方法院、虎尾農工到嘉南大圳濁幹線，透過人行道改善、自行車道串聯、瀝青鋪面刨鋪、景觀美化及管線下地等作業，不僅市容變得更整齊亮麗，也提供鄉親休閒好去處。

張麗善說，將虎尾慢慢打造成宜居城市是縣府努力的目標，後續還有許多串聯延伸計畫，也希望能獲得中央支持，例如蔡英文總統承諾優先執行的虎尾糖鐵5分車復駛計畫，如果可以順利推動，透過5分車從虎尾糖廠到建國1村、2村，將讓民眾更深入了解糖業文化歷史。

虎尾鎮長丁學忠指出，1期、2期街道改善工程串連虎尾非常多的文化古蹟，第3期則串聯虎尾鎮最長的濁幹線休閒步道，感謝張縣長上任以來極力在虎尾推動各項建設，也感謝林文瑞立委在水利會長任內，配合縣府及中央政策，推動濁幹線綠美化，讓虎尾持續蛻變，成為雲林亮點城市。