財政部公布今年小額投資購買公債情形，達到1590萬元，已經超過去年全年的1050萬元，且已創5年來的新高。

財政部為因應一般民眾購買公債需求，自1993年4月起以每期公債發行額2％，委託郵局代售予小額投資人。民眾可依照各期公債發行公告指定期間至全省141處郵局登記辦理申購公債，目前小額投資人每人可申購金額為10萬元以上、150萬元以下。

財政部國庫署表示，我國公債一向為我國債券市場流通性最佳之券種，且屬低風險金融商品，民眾購買公債既符合其避險需求，亦可收取固定公債利息收入，可為儲蓄理財之工具。

另公債也幾乎是零風險，也可做為公司行號保證之用，國庫署官員表示，有不少保險經紀人、代理人或公證人詢問當作保證金使用內容。

公債的利率也愈走愈低，目前大約只有0.5％，而我國的發債量也未明顯增加，今年前7月的發債量3050億元，較去年同期也未大幅增加，小額投資人買公債還能繼續創紀錄，顯見國內資金仍相當充沛，將公債作為資產配置之一。

至於小資族購買公債的門檻要10萬元以上，是否要調整門檻讓更多的年輕人加入？國庫署官員表示，10萬元的門檻是1993年所訂，確實已經有20多年未調整，是否要鬆綁門檻讓更多年輕人參與可以研究看看。

為鼓勵小額投資人申購公債，財政部國庫署將不定期透 過財政部及該署臉書(Facebook)粉絲專頁，設計公債相關問答辦理有獎徵答，歡迎各界持續關注臉書粉絲專頁活動。