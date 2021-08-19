《頭條開講》

美國從阿富汗撤軍後，讓塔利班再度掌握阿富汗大權。美國總統拜登表示，經過20年戰事，已經到了該撤退的時候了。前民進黨立委郭正亮表示，拜登的民調滿意度還沒到底，會繼續跌；共和黨已經預期明年眾議院有機會翻盤，參議院搞不好也會掛，拜登就跛腳了。

郭正亮18日在中天新聞《頭條開講》表示，去年2月29日川普在美國總統任內跟塔利班簽協議，就已經預定今年5月1日要撤軍，所以撤軍決策沒有爭議，只是大家覺得怎麼會撤軍撤成這樣，落荒而逃，因此接下來一定有究責，因為美國傷到的不是誠信問題，因為去年2月，大家早就知道要撤軍了。

郭正亮接著表示，美國這次從阿富汗撤軍，傷到的是能力問題，這才麻煩，德國總理梅克爾就說，給的情報怎會是錯的；英國首相強生也說，給他的情報全是錯的，CIA也公開道歉，說他給拜登的情報是錯的。這件事情，共和黨一定究責。

郭正亮指出，這件事情還沒完，共和黨一定會比照911，提出一個決策過程調查，比如情報為何一直修改日期，本來說1年半、1年、甚至6個月，但最後9天就掛了。拜登卻自己還在大衛營度假，這非常荒唐。他研究二戰以後歷屆美國總統都沒有這種案例，拜登竟還在大衛營度假。

郭正亮表示，拜登的民調滿意度還在受傷中，還沒到底，還會繼續跌。共和黨會怎樣凌遲？共和黨一定會成立一個調查委員會，共和黨和民主黨委員都會掛名。這調查最少半年以上。只要找到一些不利拜登政府的證據就開放給民間，一路殺。共和黨已經預期明年眾議院有機會翻盤，參議院搞不好也都掛了，拜登就跛腳了。