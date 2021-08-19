有些男人特別願意為了女人花錢，星座運勢網站「星座上上簽」分享，射手座、獅子座、白羊座的男人談戀愛時最捨得花錢在女友身上，只要能讓對方開心，他們就覺得一切值得，完全不會覺得心疼。

▍1.射手座

和射手男交往過程非常愉快，他們本來就是享樂主義者，因此和他在一起時總是能沉浸在輕鬆快樂的氣氛中，他們幽默又體貼，會觀察女友的喜好，盡力滿足女友的願望。射手男花錢本來就大手大腳的，從來不會經過仔細的思考，只要花錢能換來開心，他們就覺得值得，因此在熱戀的時候特別捨得讓女友花錢，毫不心疼。

▍2.獅子座

獅子男很愛面子，而且又有大男人主義，他們認為讓女友花自己的錢是天經地義的事，如果無法滿足女友的物質生活，代表自己能力不夠，是不合格的男友，他們認為錢可以努力賺，絕對不能在女友面前丟臉，就算手頭很緊，牙一咬也會把錢花下去，只要女友露出崇拜的眼神，他們就能獲得滿滿的成就感。

▍3.白羊座

白羊男做事很衝動，談戀愛時更是會失去理智，恨不得為了對方付出一切，因此不用對方開口，他們就會大筆大筆的灑錢，只為了看到女友的笑容。白羊男真心喜歡上一個人的時候，會拚死拚活的努力討好對方，無論女友提出什麼要求，他們都會盡力達成，因此花錢這種小事當然是信手拈來，完全沒有猶豫。